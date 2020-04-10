اخبار الرياضة.. حقيقة تشجيع محمد صلاح لـ الزمالك.. صدمة من الاسماعيلي للأبيض

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :





رفض مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إجراء اي صفقات تبادلية مع نادي الزمالك، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ارسل المستشار محمد الماشطة فى إدارة الشؤون القانونية باتحاد الكرة طلب استدعاء جديد الى الحكم الدولى جهاد جريشة للمثول للتحقيق بعد غد الأحد فى مقر للجبلاية بالجزيرة للاستماع إلى أقواله فى الشكوى المقدمة ضده من قبل زميله ابراهيم نورالدين.





كشف ابراهيم صلاح نجم الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي ، عن حقيقة انتماء محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي .





نفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خبر موافقته على الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، واصفًا إياه بالكذبة، مضيفا بأنه لم يدعم زميله السابق البرازيلي رونالدينيو ماليًا لإخراج الأخير في السجن.





عبرت رحاب جمعة لاعبة كرة اليد، عن سعادتها بانتقالها لنادي سانت جينان الفرنسي والذي ينشط في الدوري الفرنسي لكرة اليد.





قبل تفشي فيروس كورونا، كانت الحياة بمختلف مجالاتها مستمرة بشكل طبيعي، ومنها كرة القدم، وقبل هذا الوباء العالمي، كان الجوهرة النرويجية ايرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند هو حديث الوسط الرياضي في العالم أجمع.