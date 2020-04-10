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رياضة

مفاجأة.. ميسي يكشف حقيقة مساعدته لـ رونالدينيو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خبر موافقته على الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، واصفًا إياه بالكذبة، مضيفا بأنه لم يدعم زميله السابق البرازيلي رونالدينيو ماليًا لإخراج الأخير من السجن.

وكان ألقي القبض على رونالدينيو قبل 34 يومًا بسبب تزوير جواز سفره ليتم إلقاؤه في سجن بالباراجواي قبل أن يطلق سراحه يوم الثلاثاء مقابل كفالة مالية وإقامته جبريا في فندق، وانتشرت شائعات تفيد بأن ميسي دعم زميله السابق.

وكذب ميسي الشائعات التي ذكرت مساعدته للنجم البرازيلي، على صفحته الرسمية في "إنستجرام"، كما نفى أخبار عودته لناديه السابق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، أوانتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي.
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