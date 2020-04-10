AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بسبب كورونا .. تسلا تسرح عددا كبيرا من العمالة وتخفض رواتب الموظفين

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:55 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

بعد الآثار المترتبة على انتشار الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، انضمت مؤخرا شركة تيسلا إلى العديد من شركات تصنيع السيارات الأخرى في اتباع سياسة تسريح العمالة غير الأساسية وتخفيض رواتب الموظفين، وذلك خلال فترة إغلاق منشآتها بالولايات المتحدة.


وقالت شركة تيسلا، إن إبعاد العمال غير الأساسيين وخفض الرواتب هو جزء من جهود الشركة لإدارة التكاليف المتعلقة بالإغلاق وذلك للمحافظة على تحقيق الخطط طويلة الأجل، حيث سيحصل الموظفون على راتب أقل بدءًا من 13 أبريل، مع بقاء هذا التخفيضات سارية حتى نهاية الربع الثاني.


اقرأ أيضا:

شاهد .. أفضل سيارات لعام 2020 على رأسهم مازدا وكيا

122 ألف جنيه سعر بي إم دبليو موديل 94

وكيل bmw يعلن بيانا هاما للعاملين بخصوص الأزمة الأخيرة


كما سيتم تخفيض رواتب عمال شركة تيسلا في الولايات المتحدة بنسبة 10%، في حين سيحصل المديرون على تخفيض بنسبة 20%، كما سيتم تخفيض رواتب نواب الرئيس بنسبة 30٪، هذا بخلاف تنفيذ تخفيضات مماثلة لموظفي الشركة في الخارج.


على الجانب الآخر، فإن العمال الذين لا يستطيعون العمل من المنزل، وكذلك أولئك الذين لم يتم تكليفهم بالعمل في المصانع لتقديم الخدمات الأساسية، سيتم إعطائهم إجازة غير مدفوعة ولكنهم سيحتفظون بمزايا الرعاية الصحية الخاصة بهم حتى إعادة فتح المرافق.


وقالت تيسلا في 20 مارس إن لديها سيولة كافية للعبور خلال هذه الفترة الممتدة من عدم الاستقرار، مع وجود 6.3 مليار دولار أمريكي من السيولة النقدية في نهاية الربع الثالث، وذلك قبل زيادة رأس المال الأخيرة البالغة 2.3 مليار دولار أمريكي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أتليتكو مدريد يقرر تخفيض رواتب اللاعبين والمدرب

تخفيض رواتب موظفي فيات 20% بسبب فيروس كورونا

61 مليار دولار خسائر متوقعة في الاحتياطات المالية لشركات الطيران بسبب كورونا

الاتحاد الدولي للنقل الجوي"إياتا": 61 مليار دولار خسائر متوقعة في الاحتياطات المالية لشركات الطيران بسبب كورونا خلال الربع الثاني من 2020.. و39 مليار دولار خسائر صافية

ترشيحاتنا

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

30% منهم توفوا قبل الوصول للمستشفى.. الصحة: 135 حالة وفاة جديدة بـ كورونا

الأوقاف تحسم الجدل : تعليق صلاة التراويح في رمضان بسبب كورونا

وفاة والد الفنان علي ربيع

الصحة العالمية تكشف وضع مصر مع زيادات حالات كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انخفاض عدد المصابين بـ كورونا.. هاني الناظر يوجه 5 نصائح للمواطنين

بمكياج جذاب وذيل حصان.. إنجي المقدم تبهر متابعيها على إنستجرام

مطرزة ومكشوفة.. 10 صور تكشف أناقة وجمال فساتين صبا مبارك في عيد ميلادها