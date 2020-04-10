بسبب كورونا .. تسلا تسرح عددا كبيرا من العمالة وتخفض رواتب الموظفين

بعد الآثار المترتبة على انتشار الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، انضمت مؤخرا شركة تيسلا إلى العديد من شركات تصنيع السيارات الأخرى في اتباع سياسة تسريح العمالة غير الأساسية وتخفيض رواتب الموظفين، وذلك خلال فترة إغلاق منشآتها بالولايات المتحدة.





وقالت شركة تيسلا، إن إبعاد العمال غير الأساسيين وخفض الرواتب هو جزء من جهود الشركة لإدارة التكاليف المتعلقة بالإغلاق وذلك للمحافظة على تحقيق الخطط طويلة الأجل، حيث سيحصل الموظفون على راتب أقل بدءًا من 13 أبريل، مع بقاء هذا التخفيضات سارية حتى نهاية الربع الثاني.





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كما سيتم تخفيض رواتب عمال شركة تيسلا في الولايات المتحدة بنسبة 10%، في حين سيحصل المديرون على تخفيض بنسبة 20%، كما سيتم تخفيض رواتب نواب الرئيس بنسبة 30٪، هذا بخلاف تنفيذ تخفيضات مماثلة لموظفي الشركة في الخارج.





على الجانب الآخر، فإن العمال الذين لا يستطيعون العمل من المنزل، وكذلك أولئك الذين لم يتم تكليفهم بالعمل في المصانع لتقديم الخدمات الأساسية، سيتم إعطائهم إجازة غير مدفوعة ولكنهم سيحتفظون بمزايا الرعاية الصحية الخاصة بهم حتى إعادة فتح المرافق.





وقالت تيسلا في 20 مارس إن لديها سيولة كافية للعبور خلال هذه الفترة الممتدة من عدم الاستقرار، مع وجود 6.3 مليار دولار أمريكي من السيولة النقدية في نهاية الربع الثالث، وذلك قبل زيادة رأس المال الأخيرة البالغة 2.3 مليار دولار أمريكي.