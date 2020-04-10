السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

أعلنت أرامكو السعودية أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020م





وأوضحت أرامكو أن أسعار شهر أبريل الحالي هي على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.31 ريال لكل لتر.





بنزين 95: 1.47 ريال لكل لتر.





يُشار إلى أن أسعار البنزين سجلت انخفاضًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي.





علمًا بأن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.



