AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اقتصادية النواب توضح سبب خفض سعر البنزين والفوائد من القرار

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:41 م
أنخفاض سعر البنزين
أنخفاض سعر البنزين
Advertisements
حسن رضوان
كشف حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، السبب الذي ادى لانخفاض سعر البنزين فى مصر بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.

وأكد "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السبب فى انخفاض اسعار المحروقات فى مصر هو تأثيرها بانخفاض سعر برميل النفط عالميًا بسبب توقف حركة الطيران وحظر التجوال، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن أنخفاض سعر البنزين 92 لـ25 قرشًا وبنزين 80 الى 50 قرشًا برغم انخفاض أسعار المحروقات عالميًا بنسبة أكبر من ذلك خلال الثلاثة اشهر وحساب المتوسط بسبب معامل التكرير، موضحًا ان هذه الانخفاضات على سعر برميل النفط الخام ولكن بعد عملية التكرير تؤثر على عملية الانخفاض.

وتابع النائب قائلة:" الي جانب الأعباء المالية التي تحملتها الدولة خلال الفترة السابقة بشأن فيروس كورونا فمن المحتمل أنها دفعها إلى تخصيص جزء من هذا الانخفاض لخزينة الدولة".

وأشار النائب، أن انخفاض أسعار المحروقات كانت متوقعة بسبب وجود مصداقية بين الحكومة الآن والشعب، مؤكدًا ان هذا الانخفاض سيؤثر بالإيجاب على خفض أسعار تعريفة المواصلات العامة والتاكسي وعربات النقل والبضائع وغيرها.
 
وكان ذلك بعد أن اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية  المعلن عنها.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.


وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط ، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى: -

البنزين 95 يسجل  8.50 جنيه للتر 
- البنزين 92   يسجل  7.50 جنيه للتر متراجعا 25 قرشا.
- البنزين 80 يسجل  6.25 جنيه للتر متراجعا 50 قرية.

-كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارا من 8 صباح يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى اسعار المنتجات البترولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مراجع أسعار البترول خلال شهر.. نواب يتوقعون الانخفاض بسبب السعر العالمي.. ونائب: تراجع الدولار له عامل كبير

بداية من غدٍ.. البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين "انخفاض 25 قرشا"

أسعار البنزين الجديدة: ٩٢ بـ 7.50 جنيه و٨٠ بـ 6.25 للتر بداية من غدٍ

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

تثبيت سعر السولار وانخفاض سعر البنزين .. تفاصيل

الحكومة: خفض سعر المازوت للصناعات ٣٥٠ جنيها لكل طن

ترشيحاتنا

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

أم توجه تحذيرا بعد إصابة طفليها بفيروس كورونا من مصدر مجهول

بعد ظهوره في اليمن.. 14 دولة بالعالم لم يصلها فيروس كورونا

السعودية تعلن سبب تزايد الإصابة بـ كورونا داخل المملكة

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

البترول تكشف تفاصيل خفض أسعار البنزين بداية من الغد.. فيديو

AdvertisementS

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

بداية من غدٍ.. البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين "انخفاض 25 قرشا"

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

الصحة العالمية تحذر من التسرع في رفع الحظر تفاديا لانتشار كورونا .. شاهد

أسعار البنزين الجديدة: ٩٢ بـ 7.50 جنيه و٨٠ بـ 6.25 للتر بداية من غدٍ

السيسي يقف بسيارته فوق كوبري تحت الإنشاء ويوبخ مسئولا بسبب كمامات العمال.. فيديو

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

أبو العينين: النظام العالمي الجديد يتشكل على وقع تكنولوجيا الـ 5G ومصر تحتاج طفرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وثورة صناعية رابعة و "مبادرات سخية" من رجال الأعمال

بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر

بعد ظهوره في اليمن.. 14 دولة بالعالم لم يصلها فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجرأهن ياسمين عبد العزيز بـ مغازلة العوضي .. 10 أفيشات للنجمات فى رمضان

طفلة مصابة بالسرطان تواجه خطر الموت بعد تأجيل علاجها بسبب أزمة كورونا

الرقص مع كلبها.. رانيا الملاح تتألق بإطلالة رياضية