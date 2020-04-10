اقتصادية النواب توضح سبب خفض سعر البنزين والفوائد من القرار

كشف حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، السبب الذي ادى لانخفاض سعر البنزين فى مصر بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.





وأكد "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السبب فى انخفاض اسعار المحروقات فى مصر هو تأثيرها بانخفاض سعر برميل النفط عالميًا بسبب توقف حركة الطيران وحظر التجوال، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن أنخفاض سعر البنزين 92 لـ25 قرشًا وبنزين 80 الى 50 قرشًا برغم انخفاض أسعار المحروقات عالميًا بنسبة أكبر من ذلك خلال الثلاثة اشهر وحساب المتوسط بسبب معامل التكرير، موضحًا ان هذه الانخفاضات على سعر برميل النفط الخام ولكن بعد عملية التكرير تؤثر على عملية الانخفاض.





وتابع النائب قائلة:" الي جانب الأعباء المالية التي تحملتها الدولة خلال الفترة السابقة بشأن فيروس كورونا فمن المحتمل أنها دفعها إلى تخصيص جزء من هذا الانخفاض لخزينة الدولة".





وأشار النائب، أن انخفاض أسعار المحروقات كانت متوقعة بسبب وجود مصداقية بين الحكومة الآن والشعب، مؤكدًا ان هذا الانخفاض سيؤثر بالإيجاب على خفض أسعار تعريفة المواصلات العامة والتاكسي وعربات النقل والبضائع وغيرها.

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها. وكان ذلك بعد أن





واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.



وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط ، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.



