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سيارات

وكيل BMW يطلق طرازي X5M و X6M في السوق السعودي

السبت 11/أبريل/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أطلق وكيل علامة BMW التجارية في المملكة العربية السعودية طرازي BMW X5 M وBMW X6 M ، الذين يتمتعوا بأداء ديناميكي مذهل وقدرة هائلة على المناورة .

الطرازين الجديدين تم تزويدهم بمحرك ثماني الأسطوانات على شكل V يقدم طاقة قدرها 460 كيلو واط/625 حصانًا، بالإضافة إلى العديد من مزايا الأداء المبهر لطرازات M.

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وينقل المحرك ثماني الأسطوانات الطاقة بأسلوب انسيابي إلى الهيكل المصمم بمزايا علامة M، ليمنح الطرازين أداء فريدًا وقويًا ينسجم مع كل من طراز BMW X5M الذي ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وطراز BMW X6M الذي ينتمي لفئة سيارات الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويمثل هذان الطرازان بإدائهما الرياضي الرائع إضافتين مذهلتين إلى كل من الفئتين الرائدتين لدى علامة BMW، ويتمتع كل منهما بالعديد من المزايا التي تزيد من صلابة الهيكل وحوامل نظام التعليق، فيما يوفر نظام الكبح المدمج المطور خصيصًا لطرازات علامة BMW M للسائق إعدادين مختلفين للتفاعل مع دواسة المكابح.

وتتمتع مقصورة القيادة بمجموعة واسعة من مزايا الرفاهية، ابتداءً من المقاعد ذات الموقع المرتفع، بالإضافة إلى المساحة الرحبة في المقصورة التي تظهر فيها دقة التصميم والتركيز الفائق على توفير تجربة مفعمة بالفخامة لكل من السائق والركاب.

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