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الجمهور لـ إليسا: بنحبك وعارفين إنك مسيحية.. 10 صور لها بعد تصريحاتها المثيرة

السبت 11/أبريل/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
بعد تصريحات الفنانة اللبنانية  اليسا التي أثارت جدلا كبيرا، التي قالت فيها "أنا مسيحية واللي مش عاجبوا ما يتبعني"، من خلال تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر"؛ تداول بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور للفنانة اليسا تضامنا معها بعد تصريحاتها قائلين:" بنحبك وعارفين انك مسيحية".


وقالت اليسا من خلال تغريدتها " أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج عا راسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم. يللي مش عاجبوا ما يتبعني. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئوا لدينا لما يشتموا غيرن، صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية."


وبهذه المناسبة  ننشر لك مجموعة من الصور للفنانة اليسا بعد إثارتها الجدل .
الجمهور لـ إليسا: بنحبك وعارفين إنك مسيحية.. 10 صور لها بعد تصريحاتها المثيرة
الجمهور لـ إليسا: بنحبك وعارفين إنك مسيحية.. 10 صور لها بعد تصريحاتها المثيرة
الجمهور لـ إليسا: بنحبك وعارفين إنك مسيحية.. 10 صور لها بعد تصريحاتها المثيرة
الجمهور لـ إليسا: بنحبك وعارفين إنك مسيحية.. 10 صور لها بعد تصريحاتها المثيرة
الجمهور لـ إليسا: بنحبك وعارفين إنك مسيحية.. 10 صور لها بعد تصريحاتها المثيرة
الجمهور لـ إليسا: بنحبك وعارفين إنك مسيحية.. 10 صور لها بعد تصريحاتها المثيرة
الجمهور لـ إليسا: بنحبك وعارفين إنك مسيحية.. 10 صور لها بعد تصريحاتها المثيرة
الجمهور لـ إليسا: بنحبك وعارفين إنك مسيحية.. 10 صور لها بعد تصريحاتها المثيرة
الجمهور لـ إليسا: بنحبك وعارفين إنك مسيحية.. 10 صور لها بعد تصريحاتها المثيرة
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