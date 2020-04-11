كهربا أو اجنبي .. 4 حلول في الاهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي

اقترب النادي الأهلي من توديع نجم فريق الكرة الأول بالنادي رمضان صبحي بنهاية الموسم الجاري، وذلك بتمسك اللاعب بالعودة إلي أوروبا من جديد وخوض تجربة احترافية جديدة.





وفي أحد أحاديثه التلفزيونية اكد رمضان صبحي على انه لا يوجد أي مفاوضات حاليا بين الأهلي وبين فريقه الانجليزي هيديرسفيلد من اجل حسم انتقاله بشكل نهائي، بالإضافة إلي انه على المستوى الشخصي يرغب في العودة إلي أوروبا من جديد.





ولكن هناك عدد من الطرق من الممكن أن يعوض بها النادي الأهلي رحيل رمضان صبحي





** الاعتماد على كهربا

من الممكن أن يعتمد النادي الأهلي على محمود عبد المنعم كهربا في الجنب الشمال من الملعب بدلًا من رمضان صبحي، خاصة وانه يتمتع بقدرات مهارية وفنية عالية خاصة في هذه المنطقة من الملعب.

وتألق كهربا مع فريقه السابق الزمالك ومن قبل في السعودية في مركز الجناح الأيسر وساهم في تحقيق العديد من المكاسب للفرق التي لعب بقميصها.





** عودة محمد شريف من جديد

تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بالوقت الحالي عودة لاعب الفريق المعار إلي انبي محمد شريف، خاصة بعد تألقه الفترة الأخيرة مع النادي البترولي، بالإضافة إلي انه احد هدافي الدوري الممتاز بالوقت الحالي وذلك بـ 9 أهداف في رصيده خلف المتصدر عبدالله السعيد.

ومن المنتظر أن يتم عرض الأمر على المدير الفني السويسري رينيه فايلر، من اجل أعطاء الضوء الأخضر لإدارة النادي لإنهاء إعارة اللاعب إلي نادي انبي وعودته من جديد إلي القلعة الحمراء.





** موهبة المقاولون العرب

من الممكن أن يكون نجم المقاولون العرب طاهر محمد طاهر هو احد الحلول التي من الممكن أن يلجأ إليها النادي الأهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي، خاصة وان طاهر يتمتع بقدرات فنية عالية وسبق وان اثبت في اكثر من مناسبة على انه قادر على اللعب في نادي كبير مثل النادي الأهلي.

ولكن من الممكن أن تتعطل الصفقة خاصة وان الشركة الانجليزية المسئولة عن تسويق طاهر محمد طاهر تطلب رقم كبير من اجل الاستغناء عن خدماته بالإضافة إلي وضعها رغبة احتراف طاهر في المقام الأول





** اجنبي

من الممكن أن يلجأ النادي الأهلي إلي أسهل حل وهو أن يكون بديل رمضان صبحي هو لاعب اجنبي، ومن الممكن أن يكون داخل الفريق وهو جونيور أجايي، أو من الممكن التعاقد مع لاعب اجنبي جديد متميز يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.