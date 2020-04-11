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رياضة

خاميس يقترب من الرحيل عن ريال مدريد.. 3 خيارات أمامه

السبت 11/أبريل/2020 - 08:06 ص
خاميس رودريجيز
خاميس رودريجيز
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محمد رشاد
لم يعد خاميس رودريجيز جزءًا من خطط ريال مدريد، ويمثل سوق الانتقالات الصيفي فرصة مثالية له للرحيل عن النادي الملكي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي نقلًا عن صحيفة "آس" الإسبانية، سيكون مستقبل الكولومبي إما في الدوري الايطالي أو الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار التقرير إلى أن خاميس كان مرتبطًا من قبل بالانتقال إلى يوفنتوس، يمتلك البيانكونيري علاقة ممتازة مع وكيل اللاعب خورخي مينديز والذي يعد وكيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

خاميس يحصل على راتب قدره حوالي 7 مليون يورو سنويًا وهذا شيء يمكن أن يتحمله يوفنتوس، لكن في الوقت الحالي، لدى مدراء النادي أولويات أخرى في السوق.

وأفاد التقرير أن خاميس قد ينضم أيضًا إلى نابولي، ولكن الأمر معقدًا بعض الشيء.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، قد يكون إيفرتون والذي يدربه كارلو أنشيلوتي وجهة محتملة لخاميس، حيث أراد الإيطالي ضم الكولومبي من قبل حين كان مدربًا لنابولي، علاوة على ذلك، فقد عملوا بالفعل معًا في ريال مدريد.
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