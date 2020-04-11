خاميس يقترب من الرحيل عن ريال مدريد.. 3 خيارات أمامه

لم يعد خاميس رودريجيز جزءًا من خطط ريال مدريد، ويمثل سوق الانتقالات الصيفي فرصة مثالية له للرحيل عن النادي الملكي.





ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي نقلًا عن صحيفة "آس" الإسبانية، سيكون مستقبل الكولومبي إما في الدوري الايطالي أو الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأشار التقرير إلى أن خاميس كان مرتبطًا من قبل بالانتقال إلى يوفنتوس، يمتلك البيانكونيري علاقة ممتازة مع وكيل اللاعب خورخي مينديز والذي يعد وكيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.





خاميس يحصل على راتب قدره حوالي 7 مليون يورو سنويًا وهذا شيء يمكن أن يتحمله يوفنتوس، لكن في الوقت الحالي، لدى مدراء النادي أولويات أخرى في السوق.





وأفاد التقرير أن خاميس قد ينضم أيضًا إلى نابولي، ولكن الأمر معقدًا بعض الشيء.



