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رياضة

سون هيونج يتوجه بطلب إلى معجبيه قبل تأديته الخدمة العسكرية

السبت 11/أبريل/2020 - 08:18 ص
لاعب فريق توتنهام،
لاعب فريق توتنهام، سون هيونج مين
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محمد رشاد
طالب لاعب فريق توتنهام، سون هيونج مين، معجبيه بعدم خرق إرشادات الحكومة والصحة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال الحضور وإلقاء نظرة عليه أثناء تأديته فترة الخدمة العسكرية.

وكان نجم توتنهام قد تم استدعائه لتأدية الخدمة العسكرية في بلاده، كوريا الجنوبية.

وسيقضي سون هيونج ثلاثة أسابيع مع وحدة مشاة البحرية بجزيرة جيجو، قبل أن يعود إلى لندن الأسبوع المقبل.

ويُعد سون هيونج نجمًا في مسقط رأسه، ولذلك خشى تدفق معجبيه إلى المنطقة التي يؤدي فيها خدمته العسكرية، وهو ما سيكون خرقًا لقواعد السلامة والصحة في الوقت الحالي الذي ينتشر فيه فيروس كورونا المميت.

ونُشر بيانًا على الصفحة الرسمية الخاصة بسون هيونج عبر موقع فيس بوك، باللغة الكورية، ويبدو إنه صادرًا من جهة تمثله.

وجاء في البيان: "بسبب فيروس كورونا، نحتاج إلى الابتعاد بأنفسنا عن أي تجمعات كبيرة، ومن أجل اتباع سياسة الحكومة بشأن ذلك الفيروس، قرر سون الانضمام إلى التدريب الذي سيكون غير مفتوحًا أمام الجمهور، دون منح إي معلومات مقدمًا".

وأضاف البيان: "ولمنع المزيد من الضرر في وقت تفشي فيروس كورونا، يُرجى عدم القدوم إلى موقع التدريبات لرؤية سون".
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