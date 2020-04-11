رئيس مدينة الشروق: المخالفون استغلوا ظروف كورونا وارتكبوا جرائمهم

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم إزالة مبنى مخالف على قطعة الأرض رقم (٤٣١) المجاورة السادسة الإسكان العائلى، كان قد سبق سحبها من مالكها وأصبحت ضمن الأراضى الشاغرة وفى حوزة الجهاز، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وبالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.





وأضاف رئيس الجهاز، أن المخالفين استغلوا الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لمحاولة البناء عليها.





وأضاف الغيطى، أن المواطن المسحوب منه القطعة شرع في استكمال المراحل البنائية بدون سند قانونى، معتقدا وضع الجهاز أمام الأمر الواقع وهو الأمر الذى لن يتم قبوله.





وأوضح أنه فور رصد الحالة المخالفة فى مهدها تمكنت اللجنة من الإزالة بالمعدات اللازمة وتحرير محضر المخالفة، محذرا مرتكبي المخالفات بعدم تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أى مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعمارى لمدينة الشروق.





وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى إلى أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة والتصدى لمخالفات البناء، نظرًا لاستغلال القائمين بها تعامل الدولة مع تداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وفى إطار المتابعة اولا بأول لأعمال البناء الجارية