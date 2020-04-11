إعادة تأهيل 19 عمارة بحي المساعيد بالعريش



وأضاف نائب المحافظ ، أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير وتجميل مدينة العريش والتي اشتملت علي رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين رئيسية وهي السادات والنصر والساعة والميناء والقاهرة بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه.



بدوره أكد المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، على سرعة الانتهاء من المشروعات المنفذة في مواعيدها المحددة تمهيدًا لافتتاحها بعد انتهاء أزمة كورونا.



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قال اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء إنه يجري تنفيذ مشروع تطوير 105 عمارات سكنية في حي المساعيد بالعريش ، حيث يجري حاليا العمل في إعادة تأهيل 19 عمارة سكنية بمراحل التنفيذ المختلفة بتكلفة تصل إلي 180 مليون جنيه.جاء ذلك أثناء جولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري العمل بها بمدينة العريش والتي رافقه خلالها المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء.وتفقد كذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة 5 ميادين رئيسية في مدينة العريش ضمن مشروع تنمية وتطوير مدينة العريش..إلى جانب تفقد أعمال إعادة تأهيل عمارات التعاونيات بحي المساعيد.