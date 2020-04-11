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رياضة

جمال الغندور: لم أحسم موقفي النهائي من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

السبت 11/أبريل/2020 - 12:24 م
جمال الغندور
جمال الغندور
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يسرى غازى
أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، أنه لا يخشى أي تربيطات تحدث فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

ومن المنتظر قيام اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تحديد موعد لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية المقبلة على أن يتحدد على هامش الجمعية موعد إجراء انتخابات مجلس ادارة للجبلاية المقبلة.

وقال جمال الغندور، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "ترشحي في انتخابات الجبلاية المقبلة ما زال قيد الدراسة ولكنى متحمس للدخول فى المنافسة على العملية الانتخابية وسوف أنتظر دراسة الموقف من جميع الأطراف".

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت فى وقت سابق عن مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل الجاري.

يأتي ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء برءاسة الدكتور مصطفى مدبولى تمديد فرض الحظر الجزئي على حركة المواطنين للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
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