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محافظات

لمواجهة كورونا.. دورات تدريبية للأطباء وأطقم التمريض في البحيرة

السبت 11/أبريل/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
واصلت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة جهودها فى تدريب الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة على خطط التعامل مع فيروس كورونا المستجد و أعمال الرعاية المركزة والتنفس الصناعى لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية للتعامل مع الفيروس وذلك فى إطار الجهود الاحترازية  التى تقوم بها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.
 
وأكد الدكتور  يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة انه يتم لليوم الثانى على التوالى التدريب على اعمال الرعاية المركزة للاطباء غير العاملين بوحدات الرعاية من مختلف المستشفيات و تضمن التدريب العملى كيفية تشغيل اجهزة التنفس الصناعى.

وأشار إلى عقد دورة تدريبية فى مستشفى دمسنا بحضور الدكتور أحمد بديوى، استاذ التخدير والعناية المركزة بالتنسيق مع الادارة العامة للتدريب بالوزارة وإدارة التدريب بمديرية الصحة  بالبحيرة، تحت إشراف الدكتور محمد فوزى مساعد وزير الصحة.

كانت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة عقدت من قبل دوره تدريبية على مدار 4 ايام بمستشفى ابوحمص المركزى بالقاعة العلمية لأعمال الرعاية المركزة والتنفس الصناعى حيث يتم تدريب هيئة التمريض من غير العاملين فى وحدات العناية المركزة على اعمال العناية المركزة وتناولت المحاضرات رسم القلب والإنعاش القلبى الرئوى المتقدم.

وشملت الدورة التدريبية كل من مستشفيات ( ابوحمص المركزى- صدر وحميات دمنهور- مستشفى دمنهور التعليمى- كوم حمادة المركزى ).


من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بكافة الجهود الوقائية والاحترازية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على الدور الكبير الذى يقوم به الأطباء وأطقم التمريض والقطاع الصحى.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات التى أقرتها الدولة  الخاصة بالوقاية والالتزام بالمنازل .
لمواجهة كورونا.. دورات تدريبية للأطباء وأطقم التمريض في البحيرة
لمواجهة كورونا.. دورات تدريبية للأطباء وأطقم التمريض في البحيرة
لمواجهة كورونا.. دورات تدريبية للأطباء وأطقم التمريض في البحيرة
لمواجهة كورونا.. دورات تدريبية للأطباء وأطقم التمريض في البحيرة
لمواجهة كورونا.. دورات تدريبية للأطباء وأطقم التمريض في البحيرة
لمواجهة كورونا.. دورات تدريبية للأطباء وأطقم التمريض في البحيرة
لمواجهة كورونا.. دورات تدريبية للأطباء وأطقم التمريض في البحيرة
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