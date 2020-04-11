لمواجهة كورونا.. دورات تدريبية للأطباء وأطقم التمريض في البحيرة

واصلت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة جهودها فى تدريب الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة على خطط التعامل مع فيروس كورونا المستجد و أعمال الرعاية المركزة والتنفس الصناعى لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية للتعامل مع الفيروس وذلك فى إطار الجهود الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة انه يتم لليوم الثانى على التوالى التدريب على اعمال الرعاية المركزة للاطباء غير العاملين بوحدات الرعاية من مختلف المستشفيات و تضمن التدريب العملى كيفية تشغيل اجهزة التنفس الصناعى.





وأشار إلى عقد دورة تدريبية فى مستشفى دمسنا بحضور الدكتور أحمد بديوى، استاذ التخدير والعناية المركزة بالتنسيق مع الادارة العامة للتدريب بالوزارة وإدارة التدريب بمديرية الصحة بالبحيرة، تحت إشراف الدكتور محمد فوزى مساعد وزير الصحة.





كانت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة عقدت من قبل دوره تدريبية على مدار 4 ايام بمستشفى ابوحمص المركزى بالقاعة العلمية لأعمال الرعاية المركزة والتنفس الصناعى حيث يتم تدريب هيئة التمريض من غير العاملين فى وحدات العناية المركزة على اعمال العناية المركزة وتناولت المحاضرات رسم القلب والإنعاش القلبى الرئوى المتقدم.





وشملت الدورة التدريبية كل من مستشفيات ( ابوحمص المركزى- صدر وحميات دمنهور- مستشفى دمنهور التعليمى- كوم حمادة المركزى ).







