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توك شو

طبيبة كويتية تروي تفاصيل إصابتها بكورونا بعد سفرها لفرنسا.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 01:20 م
طبيبة كويتية
طبيبة كويتية
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نورهان رأفت
عرضت فضائية "العربية" تقريرا لـ طبيبة كويتية أصيبت بـ كورونا بعد سفرها لفرنسا.

وذكر التقرير، أنها سافرت لحضور مؤتمر وخالطت شخصا كانت نتيجة فحصه بالفيروس إيجابية.

وقالت الطبيبة الكويتية آمنة، إن الجلوس في غرفة العزل لا يمكنك رؤية أحد من أصعب الأمور.

وسجلت فرنسا أمس، الجمعة، 554 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات، و433 في دور المسنين والمرافق الطبية الاجتماعية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 13197 وفاة منذ بدء انتشار الوباء. 

والحصيلة اليومية للوفيات، طفل في العاشرة من عمره أصيب بكوفيد-19، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون.
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