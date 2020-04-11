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أخبار البلد

المتحف المصرى بالتحرير ينظم محاضرة فوتوغرافيا الآثار المصرية من المجموعات الأرشيفية.. صور

السبت 11/أبريل/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
ينظم المتحف المصري بالتحرير يوم الأربعاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٠، محاضرة من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان: فوتوغرافيا الآثار المصرية من المجموعات الأرشيفية. 

وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن المحاضرة يلقيها السيد إبراهيم عبد الفتاح عضو مركز ترميم آثار المتحف المصري الكبير وباحث دكتوراة بجامعة طوكيو للفنون، وهي تتناول تاريخ التصوير والمصورين الأوائل من الأجانب والمصريين، وبخاصة اللذين شاركوا في تصوير وتوثيق الآثار المصرية في المواقع والمتاحف المصرية وذلك بالتزامن مع البدايات الحقيقية للحفائر العلمية المنظمة وبدايات إنشاء المتاحف المصرية لحفظ المجموعات الأثرية المكتشفة وذلك خلال النصف الثاني للقرن التاسع عشر. 

وقد أدرك عدد من علماء الآثار أهمية هذه التقنية الحديثة في ذلك الوقت وقاموا باحترافها واستخدامها بأنفسهم مع العلم بأن ذلك كان يتطلب وقتًا وجهدًا لاحتراف هذه التقنية الحديثة.

وأشارت عبد الرازق إلى أن المحاضرة تتناول ايضًا دراسة بعض أرشيفات المصورون الأوائل الذين عملوا بشكل أساسي في تصوير وتوثيق المواقع والمقتنيات الأثرية، وتحليل لمحتوى تلك الأرشيفات، والعلاقات فيما بينها. حيث كان يهدف هؤلاء المصورون إلى توثيق أعمال الحفائر والمقتنيات الأثرية المكتشفة، بينما تعاون بعض علماء الآثار الآخرون مع كبار المصورين في ذلك الوقت لتوثيق المجموعات المتحفية واستخدمت هذه الصور لعمل كتالوجات المتاحف المصرية (مثل كتالوج متحف بولاق). 

يمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعه ٦ مساءً من خلال الرابط :
‏https://www.facebook.com/1613516612259198/posts/2693629450914570/?extid=Ttsc2Pga2pDSRtpv&flite=scwspnss

وتأتي هذه المحاضرة في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها المجلس الأعلى للآثار في العديد من المتاحف الأثرية من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد. 

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