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فن

بعد تصدره تريند جوجل.. صور نادرة جديدة لـ يوسف داود تظهر وسامته

السبت 11/أبريل/2020 - 02:11 م
يوسف داود
يوسف داود
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة نادرة جديدة للفنان يوسف داود وذلك بعد أن تصدر تريند جوجل اليوم. 

وظهر يوسف داود فى الصور بمرحلة الشباب والوسامة ومنها صور مع نجله وزوجته وفى مرحلة الجامعة. 

كانت بداية يوسف داوود، في مسرحية "زقاق المدق"، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرح لتصل إلى أكثر من مائة عمل.

شارك يوسف داوود، في أفلام "كراكون في الشارع، النمر والأنثى، السادة الرجال، اﻹرهاب والكباب، سيداتي آنساتي، أمير الظلام، عسل أسود، عمارة يعقوبيان".  
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