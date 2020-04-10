صورة نادرة.. شاهد يوسف داوود يخطف القلوب بوسامته

كانت بداية يوسف داوود، في مسرحية "زقاق المدق"، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرح لتصل إلى أكثر من مائة عمل.