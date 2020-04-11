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محافظات

نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبدرشين

السبت 11/أبريل/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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محمد الصاحى

قاد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة البدرشين بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة اى تعديات واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين.


وتمكنت الحملة من ازالة ١٠ حالات تعد بقريتي أبورجوان القبلي ودهشور بمساحة ٢٧٠٠ متر ما بين مساحات خرسانية ومباني بالطوب الأبيض وأسوار وأعمدة وسملات كلها بنيت بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وقد تم اتخاذ الأجراءات القانونية حيال المخالفين.


ووجه نائب المحافظ بضرورة المرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة.


شارك في حملة الإزالة المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمد كمال بهلول رئيس المدينة والأجهزة الأمنية والادارة الزراعية بالمدينة.

نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبدرشين
نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبدرشين
نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبدرشين
نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبدرشين
نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبدرشين
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