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رياضة

سمير عثمان يكشف لـ صدى البلد موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

السبت 11/أبريل/2020 - 02:48 م
سمير عثمان
سمير عثمان
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يسرى غازى
كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق عن مصير قرار ترشحه لخوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد العضوية.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

قال سمير عثمان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن قرار دخول الانتخابات على مقعد العضوية في مجلس الجبلاية القادم لا بد من دراسته جيدًا من جميع الجوانب قبل الإعلان بشكل رسمي عنه.

لفت سمير عثمان إلى أنه ينتظر ما سوف تسفر عنه فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة على أن يقوم بتقييم شامل للأمور ودراسة ملف الترشح ثم يعقبه تحديد مصير قرار الترشح من عدمه.


وعن انضمامه لأحد القوائم الانتخابية قال رئيس لجنة الحكام السابق.. لم يتواصل معى أحد حتى الآن من أجل الانضمام إلى قائمة بعينها فى انتخابات الجبلاية المقبلة.
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