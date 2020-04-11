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فن

هانى سرحان يروج لمسلسله الرمضاني "الفتوة"

السبت 11/أبريل/2020 - 03:37 م
الفتوة
الفتوة
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محمد بدران
نشر المؤلف هانى سرحان بوستر مسلسله الرمضاني الفتوة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر على البوستر الفنان ياسر جلال بصحبة إحدى بطلات العمل، وعلق هاني سرحان قائلًا: "نورا وحسن".

ونالت الصورة إعجاب عدد من متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

مسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسر جلال، وليلي أحمد زاهر، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي


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نورا وحسن #الفتوة

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