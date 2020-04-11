رايحين مشوار.. سارة نخلة تتنزه مع كلبها داخل سيارتها

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ومشاركة الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت سارة نخلة بإطلالة رقيقة وجذابة داخل سيارتها، بصحبة كلبها الخاص، حيث تركت شعرها منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة، وضاعفت من جمال ملامحها بإبراز عينيها بالكحل الأسود، مع اختيار اللون الأحمر للشفاه.





وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلة: "مشوار.. رايحين مشوار نبرم العالم بنهار 🐶🐩"





يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.





وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء



