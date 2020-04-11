ستان أزرق.. حلا شيحة تثير الجدل على إنستجرام بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة هنادى مهنى، صورة جديدة لها برفقة الفنانة حلا شيحة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت الفنانة حلا شيحة، بفستان أنيق وبسيط باللون اللبنى من خامة الستان، ويتميز بتفصيلة الأكمام الرفيعة التى تبرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت حلا شيحة فى الماكياج على اللون الأسود للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك .





واختارت أن تترك شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تبرز جمال إطلالتها





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع خاتم لليد باللون الفضى وقرط ناعم لإكمال إطلالتها.



