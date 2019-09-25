خضعت لعملية تجميل ..التعليق الأول من حلا شيحا على صورها التي أثارت الجدل

كشفت الفنانة حلا شيحا خلال حوار تليقزيونى قامت بإجرائه مؤخرًا ، أنها أجرت عملية تجميل في أنفها بعد عودتها للفن، مؤكدة أن التغير الذى طرأ بسيط، وكانت تتمنى إجراءه منذ فترة .



وردت حلا شيحا على انتقاد البعض جلسة التصوير الأخيرة التى ظهرت فيها ، مؤكدة أن الصور لم تكن مبالغا فيها ، وكل شخص حر فى تقبل عودتها للتمثيل مرة أخرى ، أو لا .



وكانت حلا شيحا قد أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما خضعت لأكثر من جلسة تصوير ، الجدل لم يكن بسبب جراءة الصور أو ظهورها بملابس قصيرة ولكن لتغير ملامحها.



و كشفت الصور عن حدوث تغيير كبير في شكل أنفها وظهر أنفها أصغر ليزعم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خضوعها لعملية تجميل بالأنف .



وكانت حلا شيحة عادت للتمثيل من خلال مسلسل زلزال وتعاونت من خلاله مع النجم محمد رمضان.

