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فن

خضعت لعملية تجميل ..التعليق الأول من حلا شيحا على صورها التي أثارت الجدل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:31 م
صدى البلد
أحمد البهى
كشفت الفنانة حلا شيحا خلال حوار تليقزيونى قامت بإجرائه مؤخرًا ، أنها أجرت عملية تجميل في أنفها بعد عودتها للفن، مؤكدة أن التغير الذى طرأ بسيط، وكانت تتمنى إجراءه منذ فترة .

وردت حلا شيحا على انتقاد البعض جلسة التصوير الأخيرة التى ظهرت فيها ، مؤكدة أن الصور لم تكن مبالغا فيها ، وكل شخص حر فى تقبل عودتها للتمثيل مرة أخرى ، أو لا .

وكانت حلا شيحا قد أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما خضعت لأكثر من جلسة تصوير ، الجدل لم يكن بسبب جراءة الصور أو ظهورها بملابس قصيرة ولكن لتغير ملامحها.

و كشفت الصور عن حدوث تغيير كبير في شكل أنفها وظهر أنفها أصغر ليزعم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خضوعها لعملية تجميل بالأنف .

وكانت حلا شيحة عادت للتمثيل من خلال مسلسل زلزال وتعاونت من خلاله مع النجم محمد رمضان.

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