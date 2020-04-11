رينجرز الأسكتلندي يرد على ميتشو ويصدم مهاجم الزمالك

رد نادي رينجرز الأسكتلندي الذي يقوده أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد على إدعاءات الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، والذي أكد أن النادي طلب ضم مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض.
وقال موقع "رينجرز نيوز" الاسكتلندي إن مصدرا من داخل نادي رينجرز نفى التصريحات التي أدلى بها ميتشو المدير الفني السابق لنادي الزمالك حول اهتمامه بالتعاقد مع مصطفى محمد مقابل 4 ملايين يورو.
وقال المصدر:"فقط من أجل ايضاح الأمر هذه التقارير مجرد هراء".
وأضاف : "النادي أكد أنه لم يتبع اللاعب ولم يكن يومًا على قائمة اهتمامات النادي وبالتأكيد لم يتحدث معه النادي ولا حتى المدير الفني".
وقال موقع "رينجرز نيوز" الاسكتلندي إن مصدرا من داخل نادي رينجرز نفى التصريحات التي أدلى بها ميتشو المدير الفني السابق لنادي الزمالك حول اهتمامه بالتعاقد مع مصطفى محمد مقابل 4 ملايين يورو.
وقال المصدر:"فقط من أجل ايضاح الأمر هذه التقارير مجرد هراء".
وأضاف : "النادي أكد أنه لم يتبع اللاعب ولم يكن يومًا على قائمة اهتمامات النادي وبالتأكيد لم يتحدث معه النادي ولا حتى المدير الفني".
وأختتم : "نرفض أن يتم استخدام اسم نادي رينجرز لرفع القيمة السوقية للاعبين".
وقال ميتشو في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون تايم سبورتس:" ستيفين جيرارد أراد ضم مصطفى محمد إلى رينجرز الاسكتلندي".