AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل عقد القران على المخطوبة يسمح للرجل منعها من الخروج .. عالم أزهري يجيب

السبت 11/أبريل/2020 - 09:34 م
الازهر الشريف
الازهر الشريف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
ورد سؤال الى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا ، يقول فيه : " هل يحق للرجل الذي عقد قرانه على خطيبته ولم يدخل بها منعها من الخروج ؟

رد الشيخ عبد الحميد قائلا: إذا عقد عليها لا يجب عليها الاستئذان منه مادمت في بيت والدها ولم تنتقل إليه ، أما إذا تزوجت المرأة وانتقلت إلى بيت زوجها الواجب عليها طاعة زوجها مادام لم يأمرها بمعصية، بل وتقدم قول زوجها علي قول والديها، إلا أن من باب التقدير ينبغي للزوج أن ينزل علي قول والدها مادام ذلك في استطاعته، ولا يسبب ضررا.

وأضاف "الأطرش"، لا يجب على المخطوبة الاستئذان من خطيبها، والخاطب رجل غريب ليس له علي المخطوبة أي حق."لا يحق له منعها، بل لا يحق لها أصلا أن تتصل به لتستأذن منه، والواجب عليها أن تستأذن من والدها أو وليها إن كان الوالد غير موجود".


حكم خروج الخاطب مع مخطوبه بمفرده

وقالت دار الإفتاء ، إن الإسلام أباح للخاطب أن يرى مخطوبته، بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها.

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها: "للخاطب أن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكفِ المرة الواحدة، والأصل في ذلك هو ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، ويباح له أن ينظر إلى وجهها وكفيها؛ لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها".

وأوضحت أنه لا يجوز اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين كما يفعل بعض الشباب الآن بحجة أنهم يريدون التعرف إلى من يخطبونها من الفتيات.


حكم التصريح بالحب للمخطوبة

قالت دار الإفتاء إن الخاطب أجنبي عن خطيبته قبل حصول العقد الشرعي، وبالتالي فيحرم عليه معها كل ما هو محرم مع الأجنبية، فلا يجوز أن يختلي بها، ولا أن يخاطبها بما يمكن أن يؤدي إلى فتنة".

وأضاف أن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة ينبغي أن تقيد بأحكام الشرعية، فلا يقول لها من الكلام ما لم يجز أن يقول لها إلا بالزواج، فالكلام الذى يكون فيه تصريح بالحب وبالأشياء التى يقوله الزوج لزوجته لا يجوز للخاطب أن يقوله لمخطوبته، منوهًا إلى أنه من الممكن فى التصريح بحبه لها هو مما أن يؤدي إلى الفتنة، وبالتالي فهو حرام، فالواجب التزام الخطيب مع خطيبته بالآداب الشرعية وذلك يقتضي البعد عن التصريح لها بمثل هذه الأمور.

وتابع: "أما مسالة الخروج فلا مانع ويكون ذلك بإشراف الوالى لكن إن خرج معها دون علم أوليائها فهذا لا يجوز، أما بعد الزواج الشرعي فالأصل إباحة التصريح بذلك ولو أمام الناس، لكن ينبغي مراعاة العرف والعادات في مثل ذلك، فإذا كان التلفظ بمثل هذه العبارات ما يخدش الحياء في عرف البلد فينبغي للزوج والزوجة اجتناب ذلك.

اقرأ المزيد 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل المهر من حق الزوجة وما موقف الشبكة حال فسخ الخطبة ؟.. الإفتاء تجيب

هل يجب على المخطوبة الاستئذان من خطيبها قبل الخروج؟.. عالم أزهري يجيب

هل يجوز للرجل الذي عقد على خطيبته ولم يدخل بها منعها من الخروج .. أزهري يجيب

هل الحب حرام بين الشاب والفتاة قبل الزواج؟.. حسمه رسول الله بـ5 كلمات

حكم اختبار المخطوبة للتأكد من أخلاقها .. الإفتاء ترد

هل يصح للخاطب رؤية وجه خطيبته المنتقبة

ترشيحاتنا

حكم إمامة المرأة لزوجها في الصلاة .. دار الافتاء تجيب

ننشر ردود وزير التعليم على استفسارات «معا نستطيع» بشأن المشروعات البحثية

البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب مرسى مطروح

على الدراجة.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام

بشرة خير بخصوص قرية الهياتم الموبوءة بـ كورونا في الغربية.. تفاصيل

الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 426 وخروجهم من مستشفى العزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد وغريب.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد

بعد انتقاد الصينيين بسبب أكلهم.. هل تناول المصريين للفشة والكرشة يصيب بالأمراض

هنادى مهنا تخطف الأنظار على إنستجرام وهذا تعليق الجمهور