هل عقد القران على المخطوبة يسمح للرجل منعها من الخروج .. عالم أزهري يجيب

ورد سؤال الى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا ، يقول فيه : " هل يحق للرجل الذي عقد قرانه على خطيبته ولم يدخل بها منعها من الخروج ؟





رد الشيخ عبد الحميد قائلا: إذا عقد عليها لا يجب عليها الاستئذان منه مادمت في بيت والدها ولم تنتقل إليه ، أما إذا تزوجت المرأة وانتقلت إلى بيت زوجها الواجب عليها طاعة زوجها مادام لم يأمرها بمعصية، بل وتقدم قول زوجها علي قول والديها، إلا أن من باب التقدير ينبغي للزوج أن ينزل علي قول والدها مادام ذلك في استطاعته، ولا يسبب ضررا.





وأضاف "الأطرش"، لا يجب على المخطوبة الاستئذان من خطيبها، والخاطب رجل غريب ليس له علي المخطوبة أي حق."لا يحق له منعها، بل لا يحق لها أصلا أن تتصل به لتستأذن منه، والواجب عليها أن تستأذن من والدها أو وليها إن كان الوالد غير موجود".









حكم خروج الخاطب مع مخطوبه بمفرده





وقالت دار الإفتاء ، إن الإسلام أباح للخاطب أن يرى مخطوبته، بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها.





وأضافت دار الإفتاء في بيان لها: "للخاطب أن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكفِ المرة الواحدة، والأصل في ذلك هو ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، ويباح له أن ينظر إلى وجهها وكفيها؛ لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها".





وأوضحت أنه لا يجوز اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين كما يفعل بعض الشباب الآن بحجة أنهم يريدون التعرف إلى من يخطبونها من الفتيات.









حكم التصريح بالحب للمخطوبة





قالت دار الإفتاء إن الخاطب أجنبي عن خطيبته قبل حصول العقد الشرعي، وبالتالي فيحرم عليه معها كل ما هو محرم مع الأجنبية، فلا يجوز أن يختلي بها، ولا أن يخاطبها بما يمكن أن يؤدي إلى فتنة".





وأضاف أن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة ينبغي أن تقيد بأحكام الشرعية، فلا يقول لها من الكلام ما لم يجز أن يقول لها إلا بالزواج، فالكلام الذى يكون فيه تصريح بالحب وبالأشياء التى يقوله الزوج لزوجته لا يجوز للخاطب أن يقوله لمخطوبته، منوهًا إلى أنه من الممكن فى التصريح بحبه لها هو مما أن يؤدي إلى الفتنة، وبالتالي فهو حرام، فالواجب التزام الخطيب مع خطيبته بالآداب الشرعية وذلك يقتضي البعد عن التصريح لها بمثل هذه الأمور.





وتابع: "أما مسالة الخروج فلا مانع ويكون ذلك بإشراف الوالى لكن إن خرج معها دون علم أوليائها فهذا لا يجوز، أما بعد الزواج الشرعي فالأصل إباحة التصريح بذلك ولو أمام الناس، لكن ينبغي مراعاة العرف والعادات في مثل ذلك، فإذا كان التلفظ بمثل هذه العبارات ما يخدش الحياء في عرف البلد فينبغي للزوج والزوجة اجتناب ذلك.





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