جمال محمد علي يرصد أخطاء ومعوقات اللجنة الخماسية

كان مسؤولو الفيفا أسندوا مهام إدارة شؤون الجبلاية الى اللجنة الخماسية على أن يترأسها عمرو الجنايني والدكتور جمال محمد على نائبا وعضوية الثلاثى محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله والدكتورة سحر عبد الحق.





وأبرز مهام الدكتور جمال محمد على رصد الأزمات التى واجهت اللجنة الخماسية فى إدارة الدورى المحلي وبقية المسابقات المحلية إضافة إلى أزمات اللاعبين وإعدادها فى تقرير شامل يتم تسليمه إلى مجلس ادارة الجبلاية المنتظر انتخابه خلال الفترة القادمة.





يذكر ان اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت فى وقت سابق عن مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل الجاري.



