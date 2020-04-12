عماد السيد: محمد مصيلحي عاشق للاتحاد السكندري.. فيديو

أبدى عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري، اعتزازه بمحمد مصيلحي، رئيس النادي الأخضر، مشيدًا بدوره داخل القلعة الخضراء.





وقال عماد السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" هذا الرجل يعشق الاتحاد ومهما تحدثت لن أوفيه حقه".





وشدد عماد السيد على الأدوار البارزة التي يلعبها مصيلحي داخل النادي ومدى حبه واخلاصه لزعيم الثغر.





وسبق لعماد السيد اللعب في صفوف نادي الزمالك قادمًا من نادي إنبي، قبل أن ينتقل مع بداية هذا الموسم لنادي الاتحاد السكندري.





يذكر أن الإتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تأجيل منافسات الدوري الممتاز حتى نهاية شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا