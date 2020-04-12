AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عماد السيد: محمد مصيلحي عاشق للاتحاد السكندري.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أبدى عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري، اعتزازه بمحمد مصيلحي، رئيس النادي الأخضر، مشيدًا بدوره داخل القلعة الخضراء.

وقال عماد السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" هذا الرجل يعشق الاتحاد ومهما تحدثت لن أوفيه حقه".

وشدد عماد السيد على الأدوار البارزة التي يلعبها مصيلحي داخل النادي ومدى حبه واخلاصه لزعيم الثغر.

وسبق لعماد السيد اللعب في صفوف نادي الزمالك قادمًا من نادي إنبي، قبل أن ينتقل مع بداية هذا الموسم لنادي الاتحاد السكندري.

يذكر أن الإتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تأجيل منافسات الدوري الممتاز حتى نهاية شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يوافق على طلب لاعبيه بشأن العقوبات.. تفاصيل

رئيس الاتحاد يشيد بمبادرة طلعت يوسف: فؤجئت بتخفيض راتبه.. فيديو

الزمالك يصدم الاتحاد السكندري .. لهذا السبب

أخبار الزمالك: حقيقة التفاوض مع نجم العراق.. الإدارة تصدم الاتحاد السكندري

أخبار الرياضة .. الزمالك يشترط على عمر جابر للتوقيع معه .. الموقف النهائي من تعاقد الأبيض مع أحمد فتحي

ترشيحاتنا

على الدراجة.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام

الإفتاء توضح حكم فتح القبر على متوفى لدفن جثمان آخر والوقت الشرعي لذلك

رئيس الوزراء يخضع لقياس درجة الحرارة والتعقيم خلال جولته بالإسماعيلية..صور

وفاة الملحن خالد عادل بعد تدهور حالته الصحية

بعد رفض دفن طبيبة كورونا.. البرلمان يكشف عقوبة أهالي شبرا البهو بالدقهلية

تركي آل الشيخ يعلق على انضمام أحمد فتحي لنادي بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأقتراب الجمعة العظيمة.. طريقة عمل الفول النابت بوصفة مختلفة

قبعات غريبة.. رضوى الشربيني بإطلالة غير متوقعة رفقة ابنتيها

بفستان ستان قصير.. درة تشعل إنستجرام برفقة هنا الزاهد.. شاهد