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رياضة

كواليس تعاقد بيراميدز مع أحمد فتحي وسر إصراره على الرحيل من الأهلي

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:57 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي سيف زاهر عن كواليس تعاقد نادي بيراميدز مع أحمد فتحي نجم فريق الاهلي في صفقة انتقال حر بدءا من الموسم المقبل 

وأكد سيف زاهر في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن محمود الخطيب رئيس النادي أكد لـ بعض المقربين ان الاهلي لم يجدد التفاوض مع أحمد فتحي حتي في حال تخفيض المقابل المادي المطلوب من اللاعب

وأضاف سيف زاهر أن الخطيب أكد أن الاهلي لم يكرر نفس سيناريو عبدالله السعيد نجم الفريق السابق مع أحمد فتحي 

وتابع سيف زاهر أن أزمه أحمد فتحي مع الاهلي ليس بسبب المقابل المادي الذي يتقاضاه ولكن اللاعب يرغب في المشاركه بشكل اساسي وهو ما لا يحدث في الاهلي في ظل وجوج فايلر المدير الفني الذي يضم محمد هاني للتشكيل الأساسي بدلا منه

وأكمل سيف زاهر أن لجنة التخطيط في الأهلي تفاجأت عقب جلسه أحمد فتحي من الارقام التي يتقاضاها طوال مشواره الكروي مشددا ان فتحي تقاضي مع الاهلي في الموسم 4 ملايين ونصف.

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