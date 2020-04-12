مدرب بيراميدز: أحمد فتحي أفضل لاعب في مصر.. فيديو

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز، عن تفاصيل حديثه مع تشاتيتش المدير الفني للفريق قبل التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي بشكل رسمي.





وقال "بسيوني"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي ، هاني حتحوت ، على قناة صدى البلد: "تشاتشيتش قال لي بالحرف الواحد ، إن أحمد فتحي أفضل لاعب في مصر".





وأعلن بيراميدز، مساء اليوم، إتمام التعاقد مع أحمد فتحي منذ ساعات في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلي".



