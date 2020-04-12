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رياضة

مدرب بيراميدز: أحمد فتحي أفضل لاعب في مصر.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:00 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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حسن العمدة
كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز، عن تفاصيل حديثه مع تشاتيتش المدير الفني للفريق قبل التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي بشكل رسمي.

وقال "بسيوني"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت، على قناة صدى البلد: "تشاتشيتش قال لي بالحرف الواحد، إن أحمد فتحي أفضل لاعب في مصر".

وأعلن بيراميدز، مساء اليوم، إتمام التعاقد مع أحمد فتحي منذ ساعات في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلي".

فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض ١٣٢ مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام ٢٠٠٢ وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري ١٠ مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري ٣ مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا ٣ مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري ٣ مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة.
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