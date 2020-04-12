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رياضة

مجدي عبد الغني يكشف كواليس جديدة في تعاقد أحمد فتحي مع بيراميدز

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:53 ص
مجدي عبد الغني نجم
مجدي عبد الغني نجم الاهلي السابق
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يسري غازي
كشف مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين تفاصيل جديدة فى تعاقد نادى بيراميدز مع أحمد فتحى لاعب النادى الأهلي.

كان نادى بيراميدز أعلن بشكل رسمي، التعاقد مع الجوكر احمد فتحى فى صفقة انتقال حر قادما من النادى الأهلي.

قال مجدى عبدالغني عبر برنامج البلدوزر: بيراميدز نجح فى التعاقد مع أحمد فتحى فى صفقة انتقال حر  وملف ضم اللاعب الى صفوف بيراميدز وراءه شيء شخصى.

أضاف أن النادى الأهلي لم يحالفه التوفيق فى التجديد للاعب احمد فتحى ما جعل اللاعب يتوجه صوب إتمام التعاقد مع بيراميدز.

ولفت الى ان وعود الأهلي لاى لاعب لدى تجديد التعاقد بتوفير مباراة اعتزال له امر قديم وكان يحدث فى الثمانينيات لافتا إلى أن اى لاعب ينظر فى الوقت الراهن الى المقابل المادى.
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