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رياضة

مرتضى منصور يعترض على قرار اتحاد الكرة بشأن اللاعبين الاجانب.. ويؤكد: لن أطبقه

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:21 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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القسم الرياضي
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك،  عدم رضاه عن قرار اتحاد الكرة بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب إلى أربعة فقط مع إلغاء بند اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين.

وأكد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات صحفية، أنه لا يوافق على هذا البند، في ظل الظروف الحالية، وارتباط اللاعبين الموجودين في الفريق بعقود بأرقام كبيرة ولا يمكن فسخها بشكل مفاجئ.

وأوضح رئيس الزمالك: لن أطبق هذا القرار ولا أشغل نفسي به، لدينا العديد من الأزمات في هذا التوقيت، واتحاد الكرة يبحث عن أزمة أكبر في فسخ عقود لاعبين يحصلون على ملايين. 

وأكمل: الأمر صعب على جميع الفرق وليس الزمالك فقط، هل يحصل أي نادي حاليا على أي عائد، سواء رعاية أو بث تلفزيوني، الأهم هو تكاتف اتحاد الكرة في الوقت الحالي، بجانب الأندية وليس في تطبيق بنود جديدة تقف حائلا أمامهم. 
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