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فن

محمد رمضان يتخطي المليون مشاهدة بـ برنس من يومك

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:05 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد نحلة
تخطت أغنية "برنس من يومك"، المليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، على قناة محمد رمضان الرسمية عبر "يوتيوب"، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس".

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبي.

وقرر محمد رمضان، التبرع بـ 2 مليون جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر، للمساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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