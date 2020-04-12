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أخبار العالم

بشرى خير .. ألمانيا تسجل تراجعا كبير في أعداد إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:10 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا عن ارتفاع عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المعهد إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 120.479 شخصا.

فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 2673.

وبذلك تكون ألمانيا قد سجلت 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا و129 وفاة بالمقارنة مع الأرقام التي نشرها المعهد في اليوم السابق.

وكانت ألمانيا سجلت أمس، 4133 إصابة و171 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يشير إلى تراجع مؤشرات تفشي كرورونا في ألمانيا بشكل كبير.

إلى ذلك، يقول موقع "وورلد ميتر" إن عدد مصابي فيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 125.452 شخصا، وأن عدد الوفيات وصل إلى 2871.


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