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فن

هنغي كمان وكمان لـ إليسا تقترب من المليون الأول خلال ساعات .. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:22 ص
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
اقترب كليب أغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية إليسا من تحقيق مليون مشاهدة بعد مرور ساعات على طرحها بقناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب. 

وظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في الكليب مع اليسا كـ ضيفة شرف وغنت ورقصت معها، وايضا عدد من الاصدقاء المقربين وفيديوهات لايف من الجمهور وهم يغنون الاغنية.

"هنغني كمان وكمان" كلمات الشاعر شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع الموزع الموسيقي إلهامي دهيمة، ويقول المقطع الأول من الأغنية: "هنغني كمان وكمان .. وهنرقص عـ الأحزان".

وعلى صعيد آخر، قررت اليسا تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي كان من المقرر طرحه اواخر شهر مايو بالتزامن مع عيد الفطر بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اثر على صناعة الموسيقية.



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