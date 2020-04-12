أصدقاء رئيس وزراء بريطانيا: جونسون اقترب من الموت المحقق داخل سانت توماس | فيديو

كشف أصدقاء رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن أن كورونا كاد يفتك به خلال فترة مرضه، مؤكدين أنه كان قد اقترب من الموت المحقق داخل وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس في لندن.





وبعد رحلة الاستشفاء، أخبر رئيس الوزراء البريطاني أصدقائه بأنه مدين بحياته للأطباء والممرضات في مستشفى سانت توماس في لندن، قائلا: "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية".





وتكشف "ذي ميل أون صنداي" اليوم الأحد عن المعركة غير العادية التي خاضها أطباء مركز الصحة وجودة الحياة في إنجلترا لإنقاذ رئيس الوزراء المنكوب على أيدي مسعفين كانوا يتوقعونه في المستشفى قبل ثلاثة أيام من دخوله للاستشفاء والعلاج الأحد الماضي.













كانت محنة جونسون خطيرة للغاية لدرجة أن وزراء الحكومة ومساعديه صلوا من أجله، أثناء وجوده في المستشفى، وتم دعم جونسون برسالة حب من خطيبته "كاري سيموندز"، والتي تضمنت فحصًا لطفلهما الذي لم يولد بعد.





ويخطط رئيس الوزراء للتعافي بعد خروجه من المستشفى، ولكن مع الإعلان عن 979 حالة وفاة أخرى بفيروس التاجي يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي في المملكة المتحدة إلى 93737 ، يصر حلفاؤه على أنه سيسيطر على العملية حتى تخرج بريطانيا من الإغلاق.





وفي حديثها في المؤتمر الصحفي اليومي أمس، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتي: "من الحيوي أن يتحسن رئيس وزرائنا، نريده أن يتحسن ويحتاج إلى وقت ومساحة للراحة والتعافي".



