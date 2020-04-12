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التضامن: أصحاب المعاشات أكثر فئة في الدولة بحاجة لدعم نقدي .. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات أكثر فئة في الدولة تحتاج للدعم النقدي، لافتة إلى اتخاذ كافة كل الإجراءات الاحترازية لصرف المعاشات لحماية هذه الفئة، لحمايتهم قدر المستطاع من الوباء. 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشريحة التي تحصل على معاش أقل من ألفي جنيه هي أكبر شريحة من أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أنه تم تعديد منافذ الصرف لتخفيف الكثافات على مكاتب البريد وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأشارت إلى أنه سيتم صرف المعاشات لمن تخلف في الـ10 أيام الأولى من أبريل، لافتة إلى أن أصحاب المعاشات هم أكبر فئة يحصلون على مستحقات من الدولة ويتم تأمينهم بشكل كامل.  

وتابعت أن الجهة المسئولة عن بطاقات الصرف ساهمت في تنظيم إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، حفاظًا على صحتهم، مؤكدةً أن وزارة التضامن تهتم أيضًا بالأسر الأولى بالرعاية وتتعاون مع الوزارات المختلفة لتلبية احتياجاتهم. 

وأوضحت أنه تمت زيادة بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية، بمقدار 160 ألف بطاقة تموين، كما تم  زيادة 100 ألف أسرة.
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