نائب: تجربة مصر فى التعليم تدرس عالميا .. و"شوقى" يستحق وسام الشرف من المصريين





أعلن النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب تأييده لتصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على من يحرض على الامتحانات التى تجريها الوزارة وقوله بالنص : "اللى مش عاوز يتعلم يترك غيره يتعلم" وأن الدولة بكافة أجهزتها تتابع بشدة سير المنظومة التعليمية وتطبيق القانون على أى شخص يحاول المتاجرة بها أو التحريض عليها.





وقال " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم ان التلاميذ واولياء امورهم ومعلمى مصر الشرفاء تقدموا الصفوف فى مواجهة كل من يحاولون هدم المنظومة التعليمية الجديدة والتى ثبت نجاحها معتبرا ان استمرار نجاح الامتحانات التى جرى التحريض عليها وافشال محاولات البعض النيل منها أو المتاجرة بها صفعة قوية على وجوه جميع المتربصين واصحاب المصالح الخاصة فى هدم التعليم فى مصر خاصة أن الفترة الحالية حساسة للغاية نظرًا لما تشهده مصر الآن وجميع العالم من تفشى جائحة كورونا.





وأكد النائب محمد هانى الحناوى ان الدكتور طارق شوقى يستحق وسام الشرف من كل المصريين لانه حقق انحازا كبيرا لم يكن احد يتصور نجاحه فمصر اصبحت قصة نجاح وحديث العالم وتجربتها فى استكمال مسيرة العام الدراسى تدرس عالميا بعد فشل الدول الكبرى والعظمى فيما نجحت فيه مصر.





موجها تحية قلبية للدكتور طارق شوقى على متابعته رفيعة المستوى لاداء كل من ينتمون الى المنظومة التعليمية وتكريمه الكبير لكل النماذج الناجحة وأكبر دليل على ذلك تكريمه لمعلمة الغربية ولتلميذة الصف الخامس الابتدائي بإحدى مدارس دمياط.





تجدر الاشارة الى ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تستعد لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق فى 7 يونيو المقبل فى اللجان بالمدارس، حيث أكدت مصادر مسئولة، بالوزارة أن هناك استعدادات وتجهيزات على أعلى مستوى حال استمرار أزمة كورونا، سواء فيما يتعلق بتنظيم اللجان وتوزيع الطلاب على لجان السير أو الإجراءات الوقائية والصحية، قائلة: صحة الطلاب أهم من الاختبارات وبالتالى ستضمن الوزارة إجراءات قوية للطلاب حرصا على سلامتهم.





وكشفت المصادر، أنه جرى البدء فى وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وفق نظام البوكليت، بواقع 4 نماذج فى كل مادة على أن يتم اختيار نموذج واحد فقط لطباعته وتوزيعه إلى 4 نماذج لتوزيعها على الطلاب بشكل مختلف، موضحة أن وضع الأسئلة تم بعد تعديل مواصفات الورقة الامتحانية بعد قرار تخفيف المناهج بسبب توقف الدراسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الأسئلة ستكون فى مقرر الفصل الدراسى الأول والترم الثانى حتى مناهج 15 مارس الماضى موعد تعليق الدراسة.