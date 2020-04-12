أول تعليق من كيني دالجليش أسطورة ليفربول بعد إصابته بفيروس كورونا





وكان نادي ليفربول أعلن الجمعة الماضية، إصابة أسطورته داني دالجليش بفيروس كورونا.



وقال كيني دالجليش في تصريحات لصحيفة " صنداي بوست:" قد يعتقد الناس أنني حصلت على رعاية جيدة، بسبب أسمي، ولكن أي ريض في هيئة الصحة الوطنية، يحصل على جيدة".





وأضاف:" نحن كأة محظوظن بوجودهم " هيئة الصحة الوطنية"، هم يعملون بلا كلل من أجل مكافحة هذا الوباء، اتمنى لهم التوفيق".





يذكر أن عائلة دالجليش أكدت مؤخرا، أن إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا كان مفاجأة لهم، خاصة وأنه لم يظهر عليه أي أعراض للمرض.





أشاد كيني دالجليش أسطورة نادي ليفربول بالرعاية الصحية التي تلقاها، بعد إصابته مؤخرا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".