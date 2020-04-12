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أخبار البلد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد ١٢-٤-٢٠٢٠

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
يعرض موقع "صدى البلد"، أسعار أهم المواد الغذائية وأهم التغيرات التي تطرأ عليها يوميا، ومنها الدواجن التي استقرت في مستهل تعاملات اليوم، الأحد ١٢ أبريل 2020.

أسعار الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 27  و28 جنيها للكيلو، وبلغ لحم الدواجن الحمراء " الساسو" سعرا يتراوح بين 40 و42 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.50 جنيه و13 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 5 جنيهات.

وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 38 و40 جنيها للكرتونة ،  بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 10 جنيهات والمولر "عمر يوم" سعر 18 و19 جنيها.
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