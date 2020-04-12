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محافظات

توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة وأسر العزل المنزلى بالمنوفية

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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محمد امين
قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إنه تم توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى على أسر العزل المنزلى  والمضارين من تداعيات إنتشار فيروس كورونا والأسر المضارة  من موجة الطقس السيىء  والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة. 

يأتى هذا فى إطار خطة محافظة المنوفية لدعم  تلك الأسر وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، مؤكدًا على أن  الدولة تسعى جاهدة لتوفير المتطلبات والإحتياجات الضرورية للمواطنين.

من جانبه أوضح اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة أن  عملية توزيع الكراتين تتم من خلال التنسيق الكامل مع مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة لتحديد الأسر المستحقة والفئات الأكثر إحتياجًا وذلك فى إطار إهتمام محافظ المنوفية بالمواطنين والتخفيف عن ألامهم والحد من معاناتهم.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق وأطلق العديد من المبادرات بالتعاون مع الغرفة التجارية ومدير ية التموين ورجال الأعمال لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة وكذا توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع جمعية الأورمان على العمالة الغير منتظمة ،

 كما تم توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير على أسر العزل المنزلى بالمحافظة.

من جانبه أشاد  محافظ المنوفية بالدور الرائد الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم الدولة للتخفيف عن المواطنين فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
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