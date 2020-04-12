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محافظات

755 منفذا لتوفير السلع الغذائية بالشرقية بتخفيض 20%

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:26 م
المجلس التنفيذي لمحافظة
المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية انه فى إطار خطة الدولة لموجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وبما يتناسب مع محدودى الدخل لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتصديًا لجشع التجار وارتفاع الأسعار فى ظل التداعيات المترتبة على مواجهة فيروس كورونا واقتراب شهر رمضان المبارك.


وشدد المحافظ علي ضرورة تعظيم الاستفادة من  منافذ السلع المتواجدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتدعيمها بكميات من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الاسواق بنسبة ٢٠٪؜ ، لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال شن الحملات المكبرة بالتنسيق بين مديريات " التموين، الصحة، الطب البيطري" على الاسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم التلاعب بأسعار السلع المدعومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وأشار محافظ الشرقية إلى أنه يوجد بالمحافظة ٧٥٥ منفذ لبيع السلع الغذائية موزعين كالاتى :-

٩٢ منفذ تابع للقوات للمسلحة، ٣٥ منفذ أمان "الشرطة" ، ٥٠ جمعية استهلاكية، ٤٦ مجمعات استهلاكية و٤٠٩ منفذ لجمعيتي، ٢١ شركة العامة لتجارة الجملة و٧٣ منفذ ( فئوى/ منزلية) تتبع مديرية التموين بالاضافه الى عدد ٢ منفذ تابع لمديرية الزراعة و٣ تابع لشركة الصالحية و١٠ تابع للشركة المصرية الاماراتية و١٤ منفذ تابع لجمعية من اجل مصر.


وأكد المحافظ انه جار التنسيق مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية لتزويد المنافذ القائمه بمختلف مراكز ومدن المحافظة بمنتجاتها الزراعيه والحيوانية والداجنة لسد احتياجات المواطنين بالاضافه الى طرح المنافذ غير المستغلة أمام تجار الجملة للاستفادة منها في عرض منتجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجات المواطنين وارتفاع معدلات شراء السلع الغذائية والاساسية نتيجة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا فضلا عن قرب شهر رمضان المبارك.

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