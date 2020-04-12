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أخبار العالم

وسائل إعلام صينية تزف بشرى سارة.. مدارس بكين تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب في هذا التوقيت

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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قسم الخارجي

اتفقت أغلب التقارير الصحفية والصحية في العالم على أن الصين أصبحت البلد الأولى في العالم التي تتغلب نسبيًا على وباء فيروس كورونا المستجد، بعدما كانت مدينتها ووهان مركز الوباء الذي انطلق منها الفيروس للعالم.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية، وبعدما فتحت الصين دور السينما وصالات بعض المطاعم  ومؤسسات أخرى من ضمنها وأهمها الشركات، خاصة في مدينة ووهان، قال متحدث باسم لجنة التعليم ببلدية بكين أن مدارس العاصمة التي أغلقت بسبب انتشار فيروس كورونا ستفتح أبوابها أمام طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يعود طلاب المرحلة الثانوية إلى المدارس يوم 27 أبريل، بينما سيعود طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو.

وتشير الاحصائيات والأرقام إلى أن الصين تمكنت من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت سلطات مقاطعة هوباي، أول بؤرة تفشي لوباء فيروس كورونا "كوفيد-19"، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة أو إصابات.

 

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