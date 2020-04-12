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محافظات

حق الشعب.. إزالة 14 حالة تعد على أراض أملاك الدولة في بورسعيد

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:35 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استمرار  تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، قامت بتنفيذ حملة ازاله مباني على أرض أملاك الدوله. والصرف. وعلى الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ١٤ حاله تعدي منها ١٠ حالات تعدي مباني على ملك الصرف بمساحة ٩٩٣٠ م٢وعدد ٤ حالات مبان مخالفة على الأراضي الزراعية بمساحة ١٤٠٠ م٢  لتصل إجمالي المساحات التي ازالتها   ١١٣٣٠ م٢.

وأكد المحافظ،  استمرار الحملات لتطبيق أحكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة.

حق الشعب.. إزالة 14 حالة تعد على أراض أملاك الدولة في بورسعيد
حق الشعب.. إزالة 14 حالة تعد على أراض أملاك الدولة في بورسعيد
حق الشعب.. إزالة 14 حالة تعد على أراض أملاك الدولة في بورسعيد
حق الشعب.. إزالة 14 حالة تعد على أراض أملاك الدولة في بورسعيد
حق الشعب.. إزالة 14 حالة تعد على أراض أملاك الدولة في بورسعيد
حق الشعب.. إزالة 14 حالة تعد على أراض أملاك الدولة في بورسعيد
حق الشعب.. إزالة 14 حالة تعد على أراض أملاك الدولة في بورسعيد
حق الشعب.. إزالة 14 حالة تعد على أراض أملاك الدولة في بورسعيد
حق الشعب.. إزالة 14 حالة تعد على أراض أملاك الدولة في بورسعيد
حق الشعب.. إزالة 14 حالة تعد على أراض أملاك الدولة في بورسعيد
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