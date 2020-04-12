اللاعبون الأجانب بالدوري المصري.. ٣ مميزات من وجودهم وجانب سلبي يؤثر على الصناعة المحلية





أزمة جديدة ظهرت على الساحة الرياضية فى الأيام الماضية، بسبب تمسك اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى بتطبيق اللائحة التى تم عرضها على الأندية ببداية الموسم الجارى، وتضمنها بند تقليص عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل.





ويرفض نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور هذا القرار، وأعلن عدم تنفيذه له، وتحفظ النادى الأهلى أيضًا على هذا البند بسبب عقود لاعبيه الممتدة لفترات طويلة.





ويعتبر فريقى الأهلى والزمالك أكثر المستفيدين من اللاعبين الأجانب الذين يشكلوا قوة الفريقين فى الفترة الأخيرة، وبالتالى قرار تقليص عددهم سيؤثر بالسلب على استقرار الفريقين.





فى المقابل، أيدت بعض الفرق هذا البند وأكدت ضرورة تطبيقه من الموسم المقبل لأهميته فى إعطاء الفرصة للاعبين المحليين وقطاع الناشئين بالأندية مما سيعود بالإيجاب على المنتخبات الوطنية.





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، مميزات وعيوب قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب، وماذا تنص لائحة اتحاد الكرة المصرى، على النحو التالى:-





٣ إيجابيات لوجود اللاعبين الأجانب بالدورى المصرى





١- ارتفاع القيمة التسويقية للدورى المصرى





أى دورى على مستوى العالم ترتفع قيمته التسويقية بأهمية النجوم واللاعبين التى تتواجد داخل الفرق التى تمثلهم.





وساعد تواجد الاعبين المحترفين الأجانب فى الدورى المصرى على زيادة قيمة الدورى التسويقية فى ظل تواجد أسماء لامعة مثل على معلول نجم النادى الأهلى وفرجانى ساسى وبن شرقى ومن قبلهم لاعبين آخرين ساهموا بشكل كبير فى زيادة قيمة وسعر الدورى المصرى وترتيبه بين الدوريات على مستوى العالم.





٢- ترجيح كفة فريقه على المستوى الفنى والمادى فى حالة إعادة بيعه





يمثل اللاعبين الأجانب فى بعض الفرق بالدورى المصرى مصدر خطورتهم وقوتهم فى المنافسة على البطولة وتحقيق الانتصارات.





فمثلًا فريق الزمالك يعتمد بشكل أساسي على الثلاثى أشرف بن شرقى وأوناجم وفرجانى ساسى، وغياب أحدهم يؤثر بشكل كبير على قوام الفريق.





نفس الأمر فى النادى الأهلى الذى تتمثل مصدر خطورته وقوته فى التونسى على معلول وأليو ديانج وآجاى، وغياب أحدهم يظهر بشكل واضح فى نتائج الأهلى.





وتستفاد أيضًا الفرق من الناحية المادية وليست الفنية فقط، فى حالة قررت بيع اللاعب لأي سبب فتحصل من خلاله على عائد مادى كبير يفيدها فى إبرام صفقات على نفس قوة اللاعب الذى رحل، مثل ما حدث مع النادى الأهلى عندما قرروا بيع ماليك إيفونا للدورى الصينى.





٣- ارتفاع شهرة الدورى المصرى لتواجد نجوم متألقة فيه





أصبح الدورى المصرى من أهم الدوريات وأشهرهم فى السنوات الأخيرة، واتجهت أنظار العديد من المدربين واللاعبين إليه للتواجد بين صفوفه.





وبالتأكيد تواجد عدد كبير من النجوم والمدبين ذو الأسماء الامعة فى الدورى المصرى زاد من شهرته بين دوريات العالم، وأدى إلى ارتفاع قيمته من حيث البث والإعلانات.





الجوانب السلبية من تواجد اللاعبين الأجانب بالدوري المصري





١- تقلص فرص قطاع الناشئين فى بعض الأندية بالحصول على فرصة المشاركة الأساسية





يعانى قطاع الناشئين فى العديد من الفرق الجماهيرية من تواجد اللاعبين الأجانب فى صفوف فريقهم، لتقلص فرصهم بالحصول على فرصة بسبب تألق الاعبين الأجانب وحجز مكان لهم دائم بتشكيلة الفريق الأساسية.





ولكن أحيانًا نرى وجوه جديدة تصعدها الفرق فى ظروف معينة مثل تصعيد باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك لمجموعة ناشئين فى الفترة الأخيرة ومشاركة البعض منهم أساسيًا.





٢ - عدم تكافئ الفرص بين الأندية فى جلب اللاعبين الأجانب بسبب تفاوت فى الموارد المادية





من عيوب تواجد اللاعبين الأجانب بالدورى المصرى، هو تحقيق عدم تكافئ الفرص بين جميع الأندية لتفاوت الموارد المادية وبالتالى الأندية التى تمتلك موارد مالية كبيرة تتفوق فى صفقاتها مقارنة بالأندية الأخرى التى لا تمتلك موارد مالية كافية.





وليس ببعيد ما قامت به إدارة نادى بيراميدز بالموسم الماضى وتعاقدها مع مجموعة لاعبين محترفين بمبالغ كبيرة مثل البرازيلى كينو وغيره، مما أدى إلى ارتفاع سعر اللاعبين بالدورى المصرى بشكل كبير.

نص لائحة اتحاد الكرة المرسلة للأندية قبل بداية الموسم الجارى :-





* البند 2 فقره أ تنص على قيد 4 لاعبين أجانب بالموسم الحالى وتقليص عدد الاجانب من الموسم الجديد.





* البند 2 فقرة د يجوز قيد لاعب واحد فقط سورى أو فلسطينى أو من شمال أفريقيا كلاعب محلى هذا الموسم فقط.





*وتوضح اللائحة أن أى نادى يملك لاعب من هذه الفئة بعقد ممتد سيستمر حتى نهاية عقده.