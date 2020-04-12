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فن

إنجي علي تنعى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:50 م
انجى على
انجى على
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محمد بدران
نعت الاعلامية انجى علي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" والدة صديقتها الفنانة دنيا عبد العزيز، التي وافتها المنية ظهر اليوم الأحد في المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية.

ونشرت "انجى على" صورة وعلقت قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون والدة دنيا عبد العزيز فى ذمة الله الله يرحمها". 

وعلى الصعيد الفني، شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، مؤخرًا في مسلسل "قيد عائلي" وهو من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ‏ميرفت ‏أمين، ‏بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، ‏رامي وحيد، ميرنا وليد، محمد ‏عز، ‏كارولين عزمي، مهند حسني، كريم عبدالخالق، غفران، من تأليف محمد ‏رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.‏                        

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