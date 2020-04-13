أحمد الكاس يكشف عن سبب تلقبيه بهذا الإسم

كشف أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن السبب وراء تلقبيه بـ"الكاس".





وقال الكاس خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كنت أشبه الكابتن محمد الكاس نجم الأولمبي في بشرتي وهيئتي وطريقة لعبي، لذك أطلقت عليه جماهير النادي السكندري لقب الكاس الصغير.





وتابع:"هدفي مع الزمالك في مرمى المحلة في موسم هو الأصعب".





وأضاف:" كان يتبقى 12 دقيقة فقط على نهاية المباراة كنا نحتاج للفوز من أجل الحفاظ على أمل المنافسة على الدوري، ونجحت في التسجيل فور نزولي للملعب بالربع ساعة الأخيرة"