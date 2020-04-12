أحمد الكاس: شيكابالا أول من تبرع لأسر شهداء الأهلي في حادث بورسعيد

أشاد أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، بشخصية محمود شيكابالا وطيبة قلبه على المستوى الإنساني .





وقال الكاس خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك، إن شيكابالا كان أول المتبرعين لأسر شهداء الأهلي في حادث بورسعيد وهي لفتة تدل وتنم على انسانيته".





وواصل الكأس تصريحاته قائلا:" أشفق على شيكابالا من تعرضه لإهانات وسباب بالأم، فهو أمر لا يطيقه أحدًا على الاطلاق".





وأكد أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، أن مرتضى منصور الرئيس الحالي للنادي الأبيض كان السبب الرئيسي في تيسير عملية انتقاله للزمالك.





وتابع:"مرتضى منصور لم يكن مسئولًا في الزمالك في هذا الوقت ولكن قام بدورًا بارزًا في ضمي للنادي حبًا في الزمالك".