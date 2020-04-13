أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

السمك المقلي على الرغم سهولة تحضيره إلا إنه يحتاج لخطوات ومكونات معينة ليقدم بطبقة مقرمشة كما في المطاعم دون أن يتفكك أو يصبح غير مقرمش، ووفقًا لخبراء الطبخ نقدم لكى أهم النصائح





التتبيل بالدقيق فقط

- الاهتمام بالتتبيل خطوة هامة لتحضير السمك المقرمش، حيث يحتاج لتغليفه جيدًا بطبقة سميكة من خليط الدقيق والنشا والقليل من دقيق الذرة، ثم يترك السمك ليرتاح حتى تلتصق به التتبيل جيدًا قبل وضعه في الزيت وهو ما يحافظ عليه ليحضر بقرمشة جيدة.













الزيت المغلي

- لتحضير السمك بطبقة خارجية مقرمشة يجب أن يوضع في زيت ساخن على درجة حرارة 180 ليس أكثر حتى لا يحترق.









التقليب في الزيت

- خلال قلي السمك لا يقلب كثيرًا حتى نعطى له الفرصة للتسوية والحفاظ على طبقته الخارجية المقرمشة، لأن التقليب الكثير قد يفتته ويزيل القشرة بالكامل.









التغطية بعد القلي

يرفع السمك من النار ويوضع ليصفي زيته على مناديل المطبخ ولا يغطى حتى لا يفقد قرمشته لأن تغطيته تحول حرارته لبخار ماء يبلله من الخارج ويجعل طبقته الخارجية طرية وليس مقرمشة.



