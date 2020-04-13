الكاف: مصر قادرة على استضافة كأس العالم وهناك اتجاه لاتخاذ هذه الخطوة

أكد عبد المنعم باح السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" أن هناك اتجاه خلال الفترة المقبلة من أجل استضافة كأس العالم، مشددا أن أفريقيا بها العديد من الدول الكبرى التي تستطيع استضافة الحدث.





وأضاف عبد المنعم باح في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2" أن مصر دولة كبرى تستطيع استضافة كأس العالم مشددا أن استاد القاهرة من أفضل الاستادات العالمية.





وتابع عبد المنعم باح، أن تنظيم مصر لـ بطولة كأس الامم الافريقية 2019 كان رائع و حفل الافتتاح والقرعه كان على مستوى عالمي رائع و مبهر مشددا انه كان متخوف من اقامه مباراة الافتتاح في استاد القاهرة ولكن ما حدث فاجئه كثيرا.



