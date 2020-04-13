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رياضة

الكاف: مصر قادرة على استضافة كأس العالم وهناك اتجاه لاتخاذ هذه الخطوة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:41 ص
الكاف
الكاف
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ياسمين تيسير
أكد عبد المنعم باح السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" أن هناك اتجاه خلال الفترة المقبلة من أجل استضافة كأس العالم، مشددا أن أفريقيا بها العديد من الدول الكبرى التي تستطيع استضافة الحدث.

وأضاف عبد المنعم باح في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2" أن مصر دولة كبرى تستطيع استضافة كأس العالم مشددا أن استاد القاهرة من أفضل الاستادات العالمية. 

وتابع عبد المنعم باح، أن تنظيم مصر لـ بطولة كأس الامم الافريقية 2019 كان رائع و حفل الافتتاح والقرعه كان على مستوى عالمي رائع و مبهر مشددا انه كان متخوف من اقامه مباراة الافتتاح في استاد القاهرة ولكن ما حدث فاجئه كثيرا. 

وأضاف أن ما حدث في بطولة كأس الامم الافريقية وضع معايير جديدة للبطولة وهو ما كان يتمناه الكاف مشددا ان الامر بات صعب على الدول الاخرى في اقامه البطولة بمستوى افضل من ذلك، كما وجه الشكر لـ هاني ابو ريده رئيس اتحادالكرة السابق على مجهوده الرائع في تنظيم البطولة.
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